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⭐︎ご覧頂きありがとうございます。⭐︎プロフィールご確認下さい。ESTNATION/サテンノースリーブボウタイブラウス●サイズ：38着丈 61●素材 ポリエステル 100%●定価 18,700円●状態写真8枚目：片方のリボンの裏側に汚れが少しあります。中古数回着用。クリーニング後、自宅にて保管していました。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他仕事の都合により発送まで2〜3日いただく場合があります。ご了承下さい。【ESTNATION（エストネーション）】たっぷりとしたギャザーが華やかなノースリーブブラウス。落ち感のきれいな微光沢のサテン素材を使用しています。つやが出すぎず軽い印象で、気軽にさらっと着られるように作りました。ボリュームのあるボウタイですが、落ち感のある素材のおかげで甘すぎない印象に。キレイめなパンツなどと合わせて、フェミニンすぎない着こなしがおすすめです。こちらは手洗い可能な商品です。袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏カラー···ピンク、コーラルピンク