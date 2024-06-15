新品　クミキョク カシュクールシャツ　5 大きいサイズ

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新品 クミキョクカシュクールシャツ 5大きいサイズ白のインナーは付きませんので、ご了承ください。綺麗なカラーで、シンプルなスタイルのアクセントとなります。透け感あります。ロングスカートやパンツなどとの相性ぴったりです。少し寒い日はインナーにタートル、暖かくなってきたらキャミなど合わせて長く着用できます。身幅60着丈62