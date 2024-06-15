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新品未使用タグ付き【ミントブリーズ】トップス プルオーバー ライトグレー
商品番号 J50113358406
商品名

新品未使用タグ付き【ミントブリーズ】トップス プルオーバー ライトグレー
ブランド名 ミントブリーズ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・定価　8,800円・身幅　約52cm・着丈　約58.5cm自宅保管品に理解のある方のみ購入お願い致しますm(__)m※たたみシワご了承下さい。圧縮して発送する場合があります。サイズが大きすぎる為、着ていません(^^;)軽めの裏起毛となっています☆通勤着やフォーマルに◎他にもオフィス着やコート等、出品してます♪おまとめ割できますので気軽にコメント下さい♪
http://narcologia.ru/goods/manufacture99341.html
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