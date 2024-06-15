新品未使用タグ付き【ミントブリーズ】トップス プルオーバー ライトグレー

・定価 8,800円・身幅 約52cm・着丈 約58.5cm自宅保管品に理解のある方のみ購入お願い致しますm(__)m※たたみシワご了承下さい。圧縮して発送する場合があります。サイズが大きすぎる為、着ていません(^^;)軽めの裏起毛となっています☆通勤着やフォーマルに◎他にもオフィス着やコート等、出品してます♪おまとめ割できますので気軽にコメント下さい♪



【タグ付き・未使用】スウェットプルオーバー ライトグレー(長袖)



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