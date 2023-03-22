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【Mサイズ】Silver Jubilee ジャケット
商品番号 A32678048988
商品名

【Mサイズ】Silver Jubilee ジャケット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみ。クローゼットに保管していました。特に気になる傷や汚れ等見当たりません。サイズ表SizeM:着丈74×身幅58×袖丈65cm←こちらです。SizeL:着丈77×身幅61×袖丈66.5cmSizeXL:着丈80×身幅64×袖丈68cmベルクロ仕様ワッペン4枚組。表地　ナイロン100%裏地　ポリエステル100%※素人検品、中古品である事、ご理解のある方でよろしくお願い致します。※なるべく小さくして発送致します。#長袖#黒#ブラック#秋#春#冬#シルバー#ジュビリー#BUMP#BUMPOFCHICKEN#バンプオブチキン#バンプ#藤くん#チャマ#秀ちゃん#ヒロ#ニコル#銀#女王#バンド#邦ロック#LIVE#ライブ#グッズ#貴重
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