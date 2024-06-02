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【週末限定値下げ】tandey 休日と詩　さくらブラウス　ブラックチェック
商品番号 J95892028101
商品名

【週末限定値下げ】tandey 休日と詩　さくらブラウス　ブラックチェック
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年くらい着用しました。めだった汚れなどはございませんが、トラブル防止の為中古にご理解のある方のみお願い致します。商品説明ふんわりとしたシルエットが魅力的な一枚。丸みを帯びた襟が可愛らしく、柔らかい雰囲気を演出。さらりとしたコットン100%の生地でお作りしているので、肌触りも良く、着心地抜群です。肩幅:58身幅:65着丈:61.5袖丈:16.5カラー…ブラック素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···夏
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