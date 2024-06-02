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- 【美品】ANAYI (アナイ) 刺繍 レース プルオーバー カットソー シルク混
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商品詳細
【ブランド】ANAYI(アナイ)刺繍レースプルオーバーカットソーシルク混【カラー】コーラルピンク【サイズ】38(M相当)着丈:51袖丈:18肩幅:43身幅:47裾幅:50【素材】レース部分綿60%絹40%無地部分綿70%絹30% 【商品状態】使用感少なく目立った傷、シミ、色褪せなどはなく綺麗な状態です。【発送】1〜２日以内に発送致します。OPP袋に入れて防水性の袋に入れて発送致します。A-19カラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···シルク季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/moisture898069.html
http://narcologia.ru/goods/procurement861233.html
http://narcologia.ru/goods/traverse913826.html
【美品】ANAYI (アナイ) 刺繍 レース プルオーバー カットソー シルク混
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