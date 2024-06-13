GANNI デニムトップ

OriensJOURNALSTANDARDの公式shopで購入しましたが、サイズが合わず出品致します（;;）タグ付きの新品にになります。サイズ:XS(5枚目のサイズ表をご参考下さい)定価:23650円ます。※自宅保管の為、ご理解ある方のご購入お願いします。#ガニー#GANNI#oriens#journalstandard



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