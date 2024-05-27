J\u0026M DAVIDSON ハンドバッグ

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J\u0026MDavidsonミニボストンバッグジェイアンドエムデヴィッドソンのバッグです。元町のトゥモローランドで購入しました。ハラコ\u0026黒レザー定価…215,000円W 33×H 16.5×D 15.5cmハンドル：52cm内側：ファスナーポケット×１※多少の誤差はご了承くださいほぼ未使用ですが、自宅保管のため金具部分に多少の変色・小キズがございます。内側は汚れ・変色などなく綺麗です。ハラコ部分も擦れなどなく綺麗です。未使用に近い状態ですが、自宅保管の為ご了承いただける方のみお願いいたします。即購入可（コメント途中でも、即決された方優先とさせていただきます。返品はお断りしております。）よろしくお願い致します。