コロンビア　防水アウター

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商品詳細
コロンビアの防水アウターサイズ：Ｍ・3年前に購入し、 2.3回キャンプで着用しました。 着る機会がないので出品いたします。・目立つ汚れや破損なく、状態は良好です。・折りたたみ、A4サイズで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle370466.html
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