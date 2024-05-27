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エルメス　スカーフ　リング　希少
商品番号 B25565151561
商品名

エルメス　スカーフ　リング　希少
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この形のスカーフはいろいろ使い方ができる，こちらは大きいサイズです，小さいほうではないです，カシシル140でもピッタリ使える，カレ90も使える。使用回数少なかったので未使用に近い美品です
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