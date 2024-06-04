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お値下げ❗️コーチ　2wayショルダーバッグ
商品番号 R90442125661
商品名

お値下げ❗️コーチ　2wayショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···ブラック○サイズ約タテ約24cm約ヨコ約21cm(底面)、約28cm(上部)約マチ約10cm約ショルダ約56cm〜約106cm○仕様内ポケット×2素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。使用回数は少ないので、綺麗な状態だと思いますが、中古品である事をご理解の上、ご購入いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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