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TSAロック付き61ℓ4.2キロピンクゴールドキャリーケース
商品番号 H52583028347
商品名

TSAロック付き61ℓ4.2キロピンクゴールドキャリーケース
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TSAロック付きピンクゴールドキャリーケースカラー···ピンク柄・デザイン···無地スーツケース容量···61ℓ4.2キロ写真5枚目のLサイズの商品です。お店のページ記載のサイズと届いたもので、少々違うのですがご了承ください。機内持ち込みは出来ず、預け荷物用です。新品未使用2023年3月13日着分送られてきた段ボール、包装のまま発送します。ワンサイズ大きいのが欲しかったので出品します。定価16600円#キャリーバック#スーツケース#キャリーケース#かわいい#おしゃれ#旅行#女子旅#国内旅行#トラベル#海外旅行#tsaロック
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