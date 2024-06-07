TSAロック付き61ℓ4.2キロピンクゴールドキャリーケース

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TSAロック付きピンクゴールドキャリーケースカラー···ピンク柄・デザイン···無地スーツケース容量···61ℓ4.2キロ写真5枚目のLサイズの商品です。お店のページ記載のサイズと届いたもので、少々違うのですがご了承ください。機内持ち込みは出来ず、預け荷物用です。新品未使用2023年3月13日着分送られてきた段ボール、包装のまま発送します。ワンサイズ大きいのが欲しかったので出品します。定価16600円#キャリーバック#スーツケース#キャリーケース#かわいい#おしゃれ#旅行#女子旅#国内旅行#トラベル#海外旅行#tsaロック