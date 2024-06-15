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onスニーカー　クラウドX 25センチ　　39サイズ　レディース
商品番号 Q49930093737
商品名

onスニーカー　クラウドX 25センチ　　39サイズ　レディース
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

on￼クラウド￼Xサイズ3925センチ今まで24.5〜25サイズが自分サイズと思い込んでいましたが、店頭できちんとサイズを測ってもらったところ、サイズが合わない靴を履いていたと発覚し、泣く泣く自宅にある靴を大量に出品しています。若干の￼スレ、汚れがあります。写真でのご確認よろしくお願いします。大切に履いていたので、まだまだお履きいただけるお品だと思います。自宅保管にご理解のある方のご購入よろしくお願いします。
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