onスニーカー　クラウドX 25センチ　　39サイズ　レディース

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商品詳細
on￼クラウド￼Xサイズ3925センチ今まで24.5〜25サイズが自分サイズと思い込んでいましたが、店頭できちんとサイズを測ってもらったところ、サイズが合わない靴を履いていたと発覚し、泣く泣く自宅にある靴を大量に出品しています。若干の￼スレ、汚れがあります。写真でのご確認よろしくお願いします。大切に履いていたので、まだまだお履きいただけるお品だと思います。自宅保管にご理解のある方のご購入よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/smear177804.html
http://narcologia.ru/goods/procurement439933.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement911899.html
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