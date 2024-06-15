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【NOMA t.d.】ベッチュウSHIRT DRESS：ワンピース　ブラウン　茶
商品番号 S17320307065
商品名

【NOMA t.d.】ベッチュウSHIRT DRESS：ワンピース　ブラウン　茶
ブランド名 ノーマティーディー
特別価格 税込 7,965 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★22000円からお値下げしました定価38500円フリーサイズ(寸法は画像8枚目に掲載)ポケット付この柄の商品は芸能人の方がよく衣装で着用されていた人気のシリーズです。こちらのワンピースは購入当初に2回ほど着用しましたが、目立った汚れ等はありません。薄手なのでインナー次第で長く着回せます。まだまだたくさんご使用頂ける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管ですのでご了承ください。即購入OK、お値下げ不可
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