イタリア製✨ リナシメント 半袖 ブラウス バイカラー フリル ロゴプレート 黒

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ご覧頂きありがとうございます！自己紹介、説明文をしっかり読んで頂きご購入宜しくお願い致しますm(__)m2000年イタリア・ボローニャに設立されたブランドRinascimento。魅力的で洗練され最新のファッショントレンドを取り入れ絶えず進化するスタイル現在、世界中に19の販売代理店があり98カ国以上に展開、イタリアに68の旗艦店を持ち成長しているブランドです。年間8回のコレクションが発表され、型数は2500型以上に及ぶそれらすべてはmadeinitalyのラベルで称賛されている。■ブランド：RINASCIMENTO■カラー：ブラック■サイズ表記：S■素材：ポリエステル96％ エラスタン4％■平置きサイズ実寸（㎝）着丈：57身幅：41肩幅：36袖丈：9(多少の誤差はご了承下さい。)■コンディション:B+D:デッドストックS:新品未使用品A:使用感の少ない極美品B:一般的な古着程度、目立つ汚れナシC:使用感、目立つ汚れアリ⏬全商品検索⏬#えんじぇるあいすオール#えんじぇるあいすレディスS♧G1