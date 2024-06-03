ザ ノースフェイス ボックスロゴ NSE 半袖Tシャツ XL ラベンダー

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商品詳細
【THENORTHFACEWOMEN'SS/SBOXNSETEE】新品・未使用品番：NF0A475Zサイズ：XL(レディース)STANDARDFIT実寸(平置き約)：身幅59cm肩幅44cm着丈68cm袖丈22cm本体：コットン100%カラー：LAVENDERFOG(ラベンダーフォグ)アメリカ直営店で購入正規品USA企画、日本未発売の海外限定のボックスNSETシャツです。
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