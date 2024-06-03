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ザ ノースフェイス ボックスロゴ NSE 半袖Tシャツ XL ラベンダー
商品番号 C29742768350
商品名

ザ ノースフェイス ボックスロゴ NSE 半袖Tシャツ XL ラベンダー
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【THENORTHFACEWOMEN'SS/SBOXNSETEE】新品・未使用品番：NF0A475Zサイズ：XL(レディース)STANDARDFIT実寸(平置き約)：身幅59cm肩幅44cm着丈68cm袖丈22cm本体：コットン100%カラー：LAVENDERFOG(ラベンダーフォグ)アメリカ直営店で購入正規品USA企画、日本未発売の海外限定のボックスNSETシャツです。
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