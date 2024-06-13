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ポロラルフローレン　レディース ポロシャツ　白　Ｍサイズ
商品番号 C51835554447
商品名

ポロラルフローレン　レディース ポロシャツ　白　Ｍサイズ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^)ポロラルフローレン　レディースポロシャツ　白　Ｍサイズになります。●サイズ記載　M●身丈　63cm●身幅　42cm●袖丈　15cm●袖幅　14cm●肩幅　38cm※素人採寸の為、前後あるかと思います。ハワイのラルフローレンで購入しました。その後、あまり着用することなく保管していました。クリーニングに出してからの出品となります。そのため、タグついたまま発送となります。ハンガーはつきません。色は全体が白色で胸元のラルフローレンの刺繍マークがポイントです♫大きな傷や汚れなどはありません。小さな傷や汚れがあるかもしれません。素人が着用していた物になります。完璧を求める方のご購入はお控えください。大切にして頂ける方にお譲りしたいです。以上を踏まえご理解頂ける方のみお願い致します。ラルフローレンポロポロラルフローレンポロシャツレディースポロシャツメンズシャツメンズTシャツシャツレディースTシャツTシャツレディースシャツシャツレディース半袖シャツレディース半袖半袖半袖シャツTシャツレディースTシャツカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/protein987134.html
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http://narcologia.ru/goods/conception593157.html
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