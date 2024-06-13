ポロラルフローレン　レディース ポロシャツ　白　Ｍサイズ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^^)ポロラルフローレン レディースポロシャツ 白 Ｍサイズになります。●サイズ記載 M●身丈 63cm●身幅 42cm●袖丈 15cm●袖幅 14cm●肩幅 38cm※素人採寸の為、前後あるかと思います。ハワイのラルフローレンで購入しました。その後、あまり着用することなく保管していました。クリーニングに出してからの出品となります。そのため、タグついたまま発送となります。ハンガーはつきません。色は全体が白色で胸元のラルフローレンの刺繍マークがポイントです♫大きな傷や汚れなどはありません。小さな傷や汚れがあるかもしれません。素人が着用していた物になります。完璧を求める方のご購入はお控えください。大切にして頂ける方にお譲りしたいです。以上を踏まえご理解頂ける方のみお願い致します。ラルフローレンポロポロラルフローレンポロシャツレディースポロシャツメンズシャツメンズTシャツシャツレディースTシャツTシャツレディースシャツシャツレディース半袖シャツレディース半袖半袖半袖シャツTシャツレディースTシャツカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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