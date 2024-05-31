ナラカミーチェ半袖ブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。大胆な大きな花柄が印象的なナラカミーチェの半袖ブラウスです。ウエスト部分がシェイプされているので、綺麗なシルエットで着こなせます。サイズ着丈：約57.5cm身幅：約92cm肩幅：約35.5cm中古品、自宅保管の為、ご理解いただける方のみお願い致します。発送の際は、コンパクトに折りたたんでの梱包となります。
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