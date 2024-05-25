Chanel シャネル チェーンベルト コインパース カードケース

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2021秋冬コレクションよりとてもとても可愛らしいチェーンベルト/コインパース/カードケースです。色はパールの様な輝きを放つイリディッセントホワイト。ユニコーンカラーなどとも呼ばれ見る角度や光の加減などによっても色が違って見えるとても人気なレアなカラーになります。購入場所:オーストリアのシャネル購入時期:2021年12月状態:新品未使用チェーンの長さを調整できるのでチェーンベルトとしてもウォレットオンチェーンとしてどちらでもお使いいただけます。chanelシャネル ココシャネル walletonchainchainwalletチェーンウォレット woc