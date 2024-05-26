LONGCHAMP ロンシャン 2way ショルダーバッグ レザー 肩がけ 茶

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当ショップの商品をご覧頂きありがとうございます✨商品は全て質屋やブランドショップにて鑑定済みの正規品となります。ほかにも多数商品出品中です✨【#ロビのレディースアイテム一覧】【#ロビのレディースバッグ・小物etc一覧】【#ロビのLONGCHAMPアイテム一覧】◾️ブランド名:LONGCHAMPロンシャン2wayショルダーバッグレザー肩がけ茶ライトブラウン◾️商品状態:中古品の為、スレ、傷、黒い汚れ、金具くすみなどございますが、まだまだご使用いただけます！◾️付属品:なし◾️サイズ高さ11cm×横23cm×マチ2.5cm肩がけ2重時(付け根より計測)約64cmロングストラップ時約119cm手作業で計測してる為若干の誤差があります。⚠️出品して間もないお品物に関してのお値引きは基本お断りさせていただいております⭕️追加のお写真のご相談⭕️即購入可-専用は基本行なっておりません。商談中の場合でも先に購入された方を優先致します。-基本的にしっかりと検品し、ダメージはお写真に載せていますが、沢山の商品を取り扱っていますので、小ダメージ等見落とす場合がございます。中古品の特性上、スレやシワ、汚れなどのダメージが必ずあるものとなります。完璧をお求めの方はご注意下さい！◾️管理番号#RB2077