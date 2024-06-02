大人気 ear PAPILLONNER 樹脂パーツトートバッグ 2way

earPAPILLONNERイアパピヨネEAZ1022412A0004トートバッグショルダーバッグ2way通勤通学肩掛けおでかけ普段使いマザーズバッグ撥水・実用性の中に樹脂パーツのワンポイントがさりげないおしゃれ。・荷物の整理に便利、内側と外側にそれぞれ４つの収納ポケット。・A4サイズが収納可能、肩掛けしやすい持ち手の長さ。・着脱可能なショルダー付きで斜めがけが可能。・底板ポケットにはICカードを差し込めるポケットつき。◾️カラーブラック黒ダルメシアン◾️サイズMサイズ高さ28cm幅41cmマチ13cm◾️仕様内側ポケット４(ファスナーポケット×１、差しポケット×2、底板ポケット×１)内側サイドにペットボトルなどを収納できる仕切り×２外側ポケット4(ファスナーポケット１、差しポケット3）大きく目立つ汚れや使用感はありませんが自宅保管している為細かな部分まで気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。



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