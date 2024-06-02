[美品]ウエストリブワンピース

2回程着用しましたが、着る機会がないので出品致します。美品ですがタグ無しです。これから秋にも着れると思います。素人保管になりますので神経質な方は御遠慮ください。なお、こちらは折りたたんだ状態で発送致します。【リブ切り替えがスタイルアップへと導くプリントワンピース】【Design/Styling】華やかなオリジナルプリントが春ムードをもたらすワンピース。マジョリカプリーツをふんだんに施すことでロマンティックに仕上げています。モード感のあるウエストリブの切り替えがボディにメリハリを与え、スタイルアップ効果を発揮。バックネックには愛らしいリボンをあしらい、360度どこから見ても女性らしさを演出しています。【Fabric】ほんのり透け感のある軽やかな生地を使用しました。透け感;あり裏地;あり伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;薄手サイズ0(S)カラーグリーンサイズ表記着丈124cmバスト88cm袖丈69.5cm肩幅30cm前下がり7.5cmウエスト56cm裾幅168cmカラー···グリーン柄・デザイン···花柄袖丈···長袖季節感···春、秋、冬



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