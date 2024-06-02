URBAN RESEARCH×PORTER トートバッグ Mサイズ ライトグレー



サイズM PORTER URBAN RESEARCH 日本製 TRAVEL COUTURE by LOWERCASE ... サイズM PORTER URBAN RESEARCH 日本製 TRAVEL COUTURE by LOWERCASE ...



サイズM PORTER URBAN RESEARCH 日本製 TRAVEL COUTURE by LOWERCASE ... サイズM PORTER URBAN RESEARCH 日本製 TRAVEL COUTURE by LOWERCASE ...



サイズM PORTER URBAN RESEARCH 日本製 TRAVEL COUTURE by LOWERCASE ... サイズM PORTER URBAN RESEARCH 日本製 TRAVEL COUTURE by LOWERCASE ...



アーバンリサーチ キャンバストートバッグの通販 51点 | URBAN ... アーバンリサーチ キャンバストートバッグの通販 51点 | URBAN ...



PORTER - 既に完売 ポーター アーバンリサーチ トートバッグ ... PORTER - 既に完売 ポーター アーバンリサーチ トートバッグ ...



2023年最新】URBAN RESEARCH TRAVELの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】URBAN RESEARCH TRAVELの人気アイテム - メルカリ



ポーター×アーバンリサーチ キャンバストートバッグ Mサイズ ... ポーター×アーバンリサーチ キャンバストートバッグ Mサイズ ...



新品】送料無料☆新品未使用 PORTER URBAN RESEARCH TRAVEL COUTURE by ... 新品】送料無料☆新品未使用 PORTER URBAN RESEARCH TRAVEL COUTURE by ...



「アーバンリサーチ × ポーター 別注2wayキャンバストート Mサイズ ... 「アーバンリサーチ × ポーター 別注2wayキャンバストート Mサイズ ...



ポーター ネイキッド トート トートバッグ(M) 667－19469 PORTER NAKED ... ポーター ネイキッド トート トートバッグ(M) 667－19469 PORTER NAKED ...



アーバンリサーチ キャンバストートバッグの通販 51点 | URBAN ... アーバンリサーチ キャンバストートバッグの通販 51点 | URBAN ...



URBAN RESEARCH - メリー様専用☆新品☆アーバンリサーチ×ポーター ... URBAN RESEARCH - メリー様専用☆新品☆アーバンリサーチ×ポーター ...



ポーター ネイキッド トート トートバッグ(M) 667－19469 PORTER NAKED ... ポーター ネイキッド トート トートバッグ(M) 667－19469 PORTER NAKED ...



まとめ買いでお得 アンシェヌマン、アトリエペネロープ コラボバック ... まとめ買いでお得 アンシェヌマン、アトリエペネロープ コラボバック ...



まとめ買いでお得 アンシェヌマン、アトリエペネロープ コラボバック ... まとめ買いでお得 アンシェヌマン、アトリエペネロープ コラボバック ...

☆出品時価格(＝利益０)8500円※即決価格まずはプロフィールをご覧下さい。こちらは、商品名「TRAVELCOUTUREbyLOWERCASEキャンバストートバッグM(トラベルクチュール・バイ・ローワーケースMサイズ)」です。カラーは、ライトグレー。URBANRESEARCH(アーバンリサーチ)とPORTER(ポーター)のコラボレーションバッグ・シリーズになります。2015年春の登場以来、驚異的なヒットを記録し、ムーブメントとなっているキャンバス素材のエコバッグ風ミニトート。大きくプリントしたPORTERロゴで、世代や性別の垣根を越えて、たくさんの人に愛されているバッグです。ポケットがあり形が可愛く、シンプルでしっかりした造りなので、長く使っていただけると思います。ショルダーは紐が太いので肩掛けし易いです。採寸します。縦:約30cm横:(上)約39cm(下)約30cmマチ:約12.5cm持ち手:約20.5cmショルダー:約56cm重さは、約290g。タグはありませんが「新品・未使用」の状態です。販売価格は、税込み8580円＋送料250円。※「ZOZOTOWN」一応、購入価格以下の、送料等込み8500円で出品します。⚠️このシリーズは、\"新品\"のが良いという人の為に、たまにコレクションの中から出品しているだけなのと、送料をかけてでも出来るだけ状態良くお届け出来るようにと思っているので、値下げは考えていません。何かありましたら、コメント下さい。※折りたたんで発送します。※宅急便100サイズ(送料1150円)。#TRAVEL_COUTURE_by_LOWERCASE#トラベルクチュールバイローワーケース#URBAN_RESEARCH#アーバンリサーチ#PORTER#ポーター#コラボ#トートバッグ#ショルダーバッグ#ライトグレー#グレー出品日時:2023年9月26日(火)19:40