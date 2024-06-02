サンローラン♡リヴゴーシュキャンバス ♡トートバッグ♡ハンドバッグ ...

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商品詳細
SAINTLAURENTRIVEGAUCHEキャンバストートバッグ阪急梅田本店5Fで購入した正規品になります^^ショッパー等は傷があるので付きません。カラー ブラックサイズ 画像に記載購入価格 画像に記載目立ちませんが表中共に白いシミあり4.5回使用のみ約半額なのでお値下げ不可ドラマ リコカツで北川景子ちゃんが使用し売り切れが続いたトートバッグです♡大容量でA4サイズもすっぽり入るので使いやすいです^^
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