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サンローラン♡リヴゴーシュキャンバス ♡トートバッグ♡ハンドバッグ♡
商品番号 O36732564486
商品名

サンローラン♡リヴゴーシュキャンバス ♡トートバッグ♡ハンドバッグ♡
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 35,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAINTLAURENTRIVEGAUCHEキャンバストートバッグ阪急梅田本店5Fで購入した正規品になります^^ショッパー等は傷があるので付きません。カラー　ブラックサイズ　画像に記載購入価格　画像に記載目立ちませんが表中共に白いシミあり4.5回使用のみ約半額なのでお値下げ不可ドラマ　リコカツで北川景子ちゃんが使用し売り切れが続いたトートバッグです♡大容量でA4サイズもすっぽり入るので使いやすいです^^
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