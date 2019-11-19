MICHAEL KORS レザー ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way

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MICHAELKORSレザーショルダーバッグハンドバッグ2wayダリアサッチェル2in1MICHAELKORSマイケルコースのレザーショルダーバッグ、ハンドバッグの2wayです♪中のポーチが取り出せて、形、色づかいもかわいらしいです。目立つキズや汚れなどはありませんが、あくまでも中古品であり、自宅保管であることをご理解ください。定価77,000円●特徴カラー...ブラウン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革※チャーム、ショルダー紐が付属※保存袋はありません。●サイズ(平おき)※素人採寸です。横幅約20～22センチ高さ約20センチマチ約8センチコメントなし即購入OKです。ペット、喫煙者はおりません。香水の使用もありません。ゴールド金具ロゴ刻印#マイケルコース#MICHAELKORS#マイケルコーストートバック青#マイケルコース財布青#MICHAELKORS財布#高級バッグ#マイケルコースバッグ#マイケルコースハンドバッグ#マイケルコースショルダーバッグ#MICHAELKORSバッグ#MICHAELKORSハンドバッグ#MICHAELKORSハンド