【希少】花柄 アート 総柄シャツ レトロ vintage モード デザイン

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柄シャツ”のメンズ春夏コーデ〈花柄・総柄ほか〉タックインやショート ...



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おしゃれさんいらっしゃい︎︎︎︎☾✡️#古着屋Retro✡️︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎フォロー割[5%OFF]︎︎︎︎︎︎☑︎まとめ割[10%OFF]︎︎︎︎☑︎即購入無言購入可能です〇１点モノの古着が多く”早い者勝ち”になりますのでお気に入りの逸品がなくなる前に♦️───────────────【item】古着柄シャツになります。花柄アートデザインが魅力的◎サラッとポリシャツ○古着男子古着女子ユニセックスでご着用いただけるアイテムかと思います◎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎素材ポリエステル100%︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎状態USED⚠︎あくまで古着になりますので、ある程度の使用感などはご容赦ください。神経質な方はご購入をお控えいただくようお願いします。︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎サイズ不明なのでMサイズにしてあります（㎝）▲着丈70▲身幅52▲袖丈50▲肩幅52⚠︎平置き採寸です。サイズの目安として参考程度にご参照くださいませ。───────────────【ご案内】vintageitemから人と被らない一点物古着まで個性的で少し変わった古着をお届けします。当店ではleatherレザージャケットトラックジャケットから総柄カーディガンニットレトロ古着まで多数取り揃えております〇メンズレディースユニセックスでご着用いただける古着が多数ございます。☑︎ご購入前にプロフィール欄を一読お願いします︎︎︎︎☑︎全品送料無料◎その他の一点物itemもご覧下さい↻︎︎︎︎☑︎#古着屋Retro︎︎︎︎☑︎管理番号【2552】