QUEENS COURT クイーンズコート　上品なブラウス　未使用

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商品詳細
QUEENSCOURTクイーンズコートの上品なブラウスです。身頃とお袖の生地を変えてあり、お袖のシフォン感にレースがとても上品な印象です。困った時の1枚にも是非！サイズ 2肩幅36着丈59袖丈50素材 ポリエステル100%着ようと思ってタグを外してしまいましたが、新品未使用になります。価格は、16000円くらいだったと思います。
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