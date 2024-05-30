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QUEENS COURT クイーンズコート　上品なブラウス　未使用
商品番号 Y66334897369
商品名

QUEENS COURT クイーンズコート　上品なブラウス　未使用
ブランド名 クイーンズコート
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

QUEENSCOURTクイーンズコートの上品なブラウスです。身頃とお袖の生地を変えてあり、お袖のシフォン感にレースがとても上品な印象です。困った時の1枚にも是非！サイズ　2肩幅36着丈59袖丈50素材　ポリエステル100%着ようと思ってタグを外してしまいましたが、新品未使用になります。価格は、16000円くらいだったと思います。
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