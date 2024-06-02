ジャパンヴィンテージ　ウール ニットポロ 長袖 ハイゲージ

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商品詳細
日本製のニット ポロシャツです。ウール100%ハイゲージ生地の厚みが絶妙で、裾のリブテンションが程よく、胴はふわっと広がり、絶妙なシルエットになります。サイズ感的に女性の方におすすめです。着丈56身幅50在原みゆ紀小松菜奈柴田ひかりennoypopeyeラコステizodイッセイミヤケpoloラルフローレンユーロ古着batonerジョンスメドレー等お願い好きな方におすすめです。カラー···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···無地 ハーフボタン季節感···春、秋、冬
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