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JACQUEMUS イタリア製　ポロシャツ レディース オーバーサイズ
商品番号 Y80599016523
商品名

JACQUEMUS イタリア製　ポロシャツ レディース オーバーサイズ
ブランド名 ジャックムス
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年の夏正規店にて6万円弱で購入したJACQUEMUSのポロシャツです。明るい色が春夏にぴったりです。オーバーサイズのデザインで、Chill感を出してくれてます。購入以来2、3回着用のみ、汚れやギスなどはありません。まだまだ綺麗に着れる一着です。イタリア製サイズ　S(オーバーサイズのデザインであるため、普段XLを着る方も余裕に着れると思います。)色　ライトブルー着丈68身幅54肩幅47素材は写真7枚目ご参考ください。(少し厚手のしっかりしてる生地です)中古品のため、ご理解頂ける方のみお願い致します。即購入オッケーです。
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