大きいサイズ/12 ケイトスペード ドレスワンピース フレンチスリーブ ボーダー

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最終値下げ！大きいサイズ/12ケイトスペードKATESPADENJMU5569BowStripeMariellaドレスワンピース膝丈フレンチスリーブボーダー白/黒12(結構大きめ)カラー★ホワイト,ブラック素材ポリエステル100%生地の厚みしっかりとしていて普通より厚め伸縮性なし状態超美品サイズ実寸/肩幅43cm身幅50cmウエスト回り80cm丈97cmアイテム説明・ハリのあるしっかりした素材なので、ボリュームと高級感があります。・ボーダー柄に胸元にリボンがプリントされた、カジュアルでエレガントな一着です。◎おすすめのシーンパーティー、二次会、同窓会、食事会、カジュアル、女子会、デート、演奏会などかしこまりすぎない大きめなリボンデザインなので普段使いも可愛くておすすめです。