54B97｜美品｜フェンディ 長財布 本革 バイカラー エフイズ

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54B97｜〚美品〛【ブランド名】FENDIフェンディ【型番/アイテム名】-/-【カテゴリ】ウォレット長財布ラウンドファスナー【素材】本革レザー【カラー】バイカラーブラック×ピンク黒色【金具カラー】ゴールド金色【その他】エフイズ【付属品】-【サイズ】(cm)※実寸値縦横幅：10×18.5×2【仕様】・外側：なし・内側：コイン入れ×1札入れ×3カード入れ×8その他収納×2【状態】・外側ファスナーレーンキャンバス生地少々黒ずみあり⇒ご購入前に必ず写真にてご確認ください《備考》・出品しているブランド商品は全国展開しているブランド品を取り扱う店や質屋で入手した物になり、古物商を取得している買取販売店の厳しい鑑定基準を全てクリアした正規品になります。コピー商品の類は一切取り扱っておりませんのでご安心ください・中古品は商品の状態に合わせて価格を決めていますので低価格の場合もございますが正規品に間違いありません・商品の状態につきましてはこれまでの経験に基づき評価させていただいておりますが、あくまで個人の主観となりますので神経質な方は購入をお控えください・出来る限り現物の状態が分かるように出品しておりますが記載のない不明点等ありましたらお気軽にコメントいただければと思います・こちらに非がある場合に限り着払いでの返品・返金をお受けします\"その他、現在取り扱っているブランドバッグについては下のハッシュタグよりご覧ください♪\"#brandstoreA