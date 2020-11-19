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エバゴス　カゴバッグ　ファー付
商品番号 T93232385000
商品名

エバゴス　カゴバッグ　ファー付
ブランド名 エバゴス
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エバゴスの紅藤のカゴバッグです。ファーのかぶせ布と小さなミラーが付いています。自然素材の手作りの品物につき、個体差があること、エバゴスの商品の特長をご理解のうえご検討をお願いいたします。気になる方はご購入をお控えください。数回使用いたしましたが、特に目立った痛みは無いかと思います。サイズ…タテ約23cmヨコ約37cm底マチ約12cm高さ約23cm（図りにくい商品なことと、素人採寸につき若干の誤差をお許しください）⚪︎エバゴスの通販で購入しました。⚪︎場合によっては配送方法の変更があるかもしれませんのでご了承くださいませ。#エバゴス#カゴバッグ
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