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MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ
商品番号 R53293347644
商品名

MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 4,551 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARCJACOBSマークジェイコブスショルダーバッグの出品になります。2018年の誕生日に親戚からプレゼントとしてもらったのですが、一回も使わずに保管していました。美品の商品になります。※自宅保管のため、神経質の方はご購入お控え下さい。※バッグのみの発送となります。カラー:レッドサイズ:縦約21cm×横約30cmブランドバッグ
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