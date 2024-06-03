MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダーバッグ

MARCJACOBSマークジェイコブスショルダーバッグの出品になります。2018年の誕生日に親戚からプレゼントとしてもらったのですが、一回も使わずに保管していました。美品の商品になります。※自宅保管のため、神経質の方はご購入お控え下さい。※バッグのみの発送となります。カラー:レッドサイズ:縦約21cm×横約30cmブランドバッグ



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