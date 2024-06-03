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超極美品 ルイヴィトン 長財布 アンプラント ポルトフォイユ・サラ
商品番号 K53328395873
商品名

超極美品 ルイヴィトン 長財布 アンプラント ポルトフォイユ・サラ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:縦10.5cm横19cmマチ2.5cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。購入場所:ルイヴィトン六本木ヒルズ店※シリアルナンバーは画像で確認ください。本物鑑定済みです。状態多少の使用形跡はございますが、目立つようなダメージはございません。まだまだ綺麗目な商品です。●内側フラップ、イニシャルがあります。最終決断は画像でご判断下さい。付属品は無しです。画像の箱と保存袋は付きません。梱包の都合で発送方法が、ゆうゆうメルカリ便になる場合がありますm(__)m
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