超極美品 ルイヴィトン 長財布 アンプラント ポルトフォイユ・サラ

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サイズ:縦10.5cm横19cmマチ2.5cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。購入場所:ルイヴィトン六本木ヒルズ店※シリアルナンバーは画像で確認ください。本物鑑定済みです。状態多少の使用形跡はございますが、目立つようなダメージはございません。まだまだ綺麗目な商品です。●内側フラップ、イニシャルがあります。最終決断は画像でご判断下さい。付属品は無しです。画像の箱と保存袋は付きません。梱包の都合で発送方法が、ゆうゆうメルカリ便になる場合がありますm(__)m