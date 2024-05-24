ヴィヴィアンウエストウッド OVAL ORB 三つ折り財布

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商品詳細
公式の物です。新品未使用です。傷ひとつ御座いません。箱に入れて発送致します！即購入⭕️財布形/開け口···三つ折りカラー···ブラック素材···エナメル柄・デザイン···プリント(ロゴなど)アイコニックなORBとオーバルの型押しにエナメル加工を施し、シックでラグジュアリーに仕上げた「OVALORB三つ折り財布」。ゴールドのメタルORBが眩い輝きを放ちます。コンパクトでありながら収納力に優れた、洗練されたデザインが魅力です。サイズF：縦7 横9.5 幅3札入：1層／小銭入：1層（中にポケット有）／カード入：3枚分／ポケット：外側1つ
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