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新品未使用　ソニアリキエル　ワンピースセット
商品番号 W84362143433
商品名

新品未使用　ソニアリキエル　ワンピースセット
ブランド名 ソニアリキエル
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半袖カーディガン、ノースリーブワンピースセットです。ポケットつき、素材は綿、レーヨンです。新品未使用ですが、自宅保管にご理解いただける方。
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