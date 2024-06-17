丹波焼 白丹波 窯変 丹誠窯 大西誠一 大型花器 壺 丸壺 花生け 花入れ ...

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丹波焼 白丹波 窯変 大型花器 壺丹誠窯 大西誠一作花入れ 花生け フラワーベース 花器 丸壺 茶道具 生け花どの角度からでも大変美しい、趣のある色合いです。おおよそ、幅約25cm✕高さ約31cmご参考までに、幅20cmの台座に載せて撮っております。未使用、保管品です。元箱なし上代35000親が陶器店を経営しておりますが、閉店間近のため在庫整理をしております。何年も前ですが直接仕入れた物です。仕入れ値より格安ですので、どうぞ宜しくお願い致します。未使用ですが、保管していた物になりますので、未使用に近い、にしております。ご了承下さい。