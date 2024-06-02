レア　美品　マルニ　カゴバッグ　MARNI

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2022年新作MARNIキューブウォーブン 3Dスカイ￼予告なく値上げすることもございます。一枚目のお写真は、写り方の角度で左が少しとがって見えますが型崩れはしておりません。今年一度だけ使用しました。特にこのお色は入手困難です。専用のマルニの巾着袋あります。マルニ公式サイトで購入した本物です。大人気完売商品です。カラー…スカイピンク、水色、ホワイト、ネイビー w31㎝H21㎝D15㎝こちらの商品は正規品、本物です。在庫はございません、こちら一点のみです。即購入OK。セレブ御用達。嫌味のないピンクと水色のパステルカラーです☆百貨店でも入手困難。丈夫で長く使えると思います。職人による手作業の為一つ一つ全く同じではありません。心地よいお取引をしたいので、神経質すぎる方はご遠慮ねがいます。すり替え防止の為、返品交換は致しません。#ペールブルー#水色、ピンク、ホワイト、ネイビー#キューブウォーブン#マルニ#マルニマーケット#ペールブルー#海#ビーチ#リゾート#夏#かごバッグ#￼おしゃれ#ランチ#ディナー#パーティー#食事会#お出かけカラー···ブルー