マルニ　マーケット　かごバッグ

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商品詳細
数年前に阪急百貨店公式通販サイトで購入しました。気に入ってよく使用しました。使用していたわりにきれいな状態だと思います。表のプレート部分に消えない汚れがあります。 発送はバッグを折って、紙袋でお届けになる予定です。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi995147.html
http://narcologia.ru/goods/procurement141633.html
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