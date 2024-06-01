☆ear papillonner☆ショルダーバッグ レザー レオパード ヒョウ柄

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ご覧いただきありがとうございます。☆即購入大歓迎です☆※コメント中でも、即購入された方を優先とさせていただきます。ご了承ください。▶商品の状態・使用感はあまり感じられずキレイな状態・目立った傷や汚れナシ・使用に問題ナシ※状態については主観によるものです。必ず【写真】での確認をお願い致します。※状態の感じ方には個人差がありますので、中古品にご理解いただける方のみお願いします。▶商品の説明 イアパピヨネのショルダーバッグです。特に目立った傷や汚れもなく美品です。※ショルダーストラップが劣化していたので、同等別品と交換しております。【寸法】 縦21×横20~28×まち12cmカラー...グレージュ▶購入元ブランドリユース店大手リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※カラーの見え方につきましては、モニターなどの設定により、違って見える場合がございます。他にも色々取り扱っております。⇩⇩こちらからご覧ください⇩⇩#たんたかレディースバッグ