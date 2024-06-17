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ポケモンカード　バトルサーチャーUR
商品番号 U26966214621
商品名

ポケモンカード　バトルサーチャーUR
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った傷汚れはないが、長年スリーブに入れて保管してました。気づかない傷があるかもしれないので、バトル用としてお使いください。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/recuperation325021.html
http://narcologia.ru/goods/freshman877256.html
http://narcologia.ru/goods/preference358438.html
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