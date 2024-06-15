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kate spade ケイトスペード　ショルダーバック　ボストンバッグ
商品番号 B70460980582
商品名

kate spade ケイトスペード　ショルダーバック　ボストンバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 6,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショップバック巾着有りますのでそちらもつけます♡♡ハンドバッグとショルダーバックになる2wayです♡♡大事なとき数回使用のみで比較的美品です！ですが完璧求める方は、あくまでも中古品ですのでご了承お願いいたします。系統が変わったので出品しています！ショルダーは取り外し可能です(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)入学式、卒業式、食事会の行事の際使用しておりました♡他にも出品してるので見てね✾#ooSoo出品
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