kate spade ケイトスペード　ショルダーバック　ボストンバッグ

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ショップバック巾着有りますのでそちらもつけます♡♡ハンドバッグとショルダーバックになる2wayです♡♡大事なとき数回使用のみで比較的美品です！ですが完璧求める方は、あくまでも中古品ですのでご了承お願いいたします。系統が変わったので出品しています！ショルダーは取り外し可能です(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)入学式、卒業式、食事会の行事の際使用しておりました♡他にも出品してるので見てね✾#ooSoo出品