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ロンシャン ル プリアージュ® エクストラ XS トップハンドルバッグ
商品番号 Y98791526947
商品名

ロンシャン ル プリアージュ® エクストラ XS トップハンドルバッグ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 5,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

取り外しおよび調節可能なショルダーストラップ拡張可能:17cm(L)x14cm(H)x10cm(W)主な組成:カウハイドレザー金具等:ダークシルバーカラー裏地:ポリアミドとポリエステル-リサイクルジャカード、全体にLGP重さ:306gカラー···グレーパリのアウトレットにて購入、正規品でございます。海外製品の為日本国内のデパートやブティックと同レベルの完璧さをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。
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