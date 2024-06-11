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パタゴニア　フリースジャンパー
商品番号 L27987065801
商品名

パタゴニア　フリースジャンパー
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 1,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋さんで購入しました。全体的に毛玉があります。北陸の冬でもとても暖かくきれました。中古品為ご理解のある方宜しくお願いします。
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