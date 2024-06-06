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- 461: SixTONES 慣声の法則 ペンライト うちわ セット
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商品詳細
※必ず自己紹介欄をご確認ください！SixTONES『慣声の法則』のペンライト２つとうちわ２つ（ジェシー•京本大我）のセットになります。ライブの時に使用しました。うちわ、ペンライト本体に特に目立つ程の汚れやダメージは見られませんが、うちわの外袋は折跡、破れが見られますのでご了承下さい。中古品にご理解ある方のみ入札お願い致します。人気グループ···SixTONESグッズ種類···ペンライトジャンル···ジャニーズ
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