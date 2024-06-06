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【美品】マイケルコース　トートバッグ　オールレザー　A4収納　肩掛け　ブラック
商品番号 P71154444519
商品名

【美品】マイケルコース　トートバッグ　オールレザー　A4収納　肩掛け　ブラック
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ブランド　MICHAELKORS（マイケルコース）◾️カラー　ブラック◾️サイズ　縦　　30cm　横上　41cm　横下　31cm　マチ　15cm　ハンドル　57cm◾️商品説明　自宅保管のため、ご理解いただける方のご購入をお願いします♪
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