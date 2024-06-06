PRADA 長財布　ネイビー　プラダ

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カラー···ブルー財布形···長財布PRADAネイビーパスケースは購入後、取り外していた為、新品未使用長財布は角に少し使用感あります画像参照布に包んでカバンに入れたりしていたので綺麗なほうだと思いますが、写真で状態を確認の上、中古品にご理解くださる方のご購入をお願い致します。箱あり中の紙には少しシミあり画像なしですがいるようでしたら写真撮りますので言ってください他気になる点があれば写真を撮りアップしますのでご質問ください。