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お値下げしました♡コーチショルダーバック♡美品♡
商品番号 L951654439
商品名

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ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

三年くらい前にコーチの専門店で購入致しました♡とっても可愛くてデザインに一目惚れをし購入致しましたが、使用する機会が無く一度も使用しておりません(ºωº;)そのまま自宅保管しておりました為出品致します！今後もたぶん使用しないと思うので気に入って使用して頂ける方に使って頂きたくて手放すことにしました(*˘︶˘*).。.:*♡使用してないとはいえあくまでもused商品になりますので完璧な物をお求めの方はご遠慮下さいませ！m(__)mショルダーバックコーチ＃クリスマスプレゼント＃誕生日プレゼント
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