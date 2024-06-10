nairoマーメイドスカート ブラック

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普段の私より、少しだけ女性らしく。曲線の美しいnairoのマーメイドスカート新品未使用です。同じものを買ってしまったので出品いたします。他のものを履いてますがすごく可愛いです。◆SSサイズ総丈：83.5㎝ウエスト：60～75㎝ヒップ：93㎝