モンプティケリーペンダント PM

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商品詳細
大変貴重なモンプティケリーペンダントPMサイズ、リザードになります。色:ミント素材:ニロティカスリザードサイズ:全長:70cmペンダントのサイズ:3.4cmx4.1cmバッグのチャームとしてもご利用いただけます。新品未使用になります。エルメス正規店にて購入しました。材質···レザーカラー···グリーン
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2021年秋冬 HERMES エルメス モンプティケリー PM インプリメ 黒 (ブラック)/白 (ホワイト) スイフト ゴールド金具 ネックレス 新品
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エルメス ペンダントネックレス モンプティケリーPM 未使用品 ...
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