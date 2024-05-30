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モンプティケリーペンダント PM
商品番号 Y64886180362
商品名

モンプティケリーペンダント PM
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 40,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大変貴重なモンプティケリーペンダントPMサイズ、リザードになります。色:ミント素材:ニロティカスリザードサイズ:全長:70cmペンダントのサイズ:3.4cmx4.1cmバッグのチャームとしてもご利用いただけます。新品未使用になります。エルメス正規店にて購入しました。材質···レザーカラー···グリーン
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